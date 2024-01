Njihova lica govore sve! Ovo su reakcije kandidata 'Hell's Kitchena' nakon što su vidjeli kuhinju u kojoj će kuhati

Kandidati dolaze iz Vinkovaca, Daruvara, preko Zagreba, Motovuna, Zadra, Šibenika, Kaštel Novog, pa sve do Visokog i Gradačca, različitih su godina i pozicija u kuhinji na svojim radnim mjestima, od pomoćnih kuhara, sous chefova, do chefova i privatnih kuhara... No bez obzira na to, u 'Hell's Kitchen' avanturu baš svi kreću s iste pozicije i moraju se jednako dokazati jer mjesta za pogreške je malo, a nagradu od 30.000 eura može osvojiti samo jedan od njih.