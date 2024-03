Novo iznenađenje za kandidate 'Hell's Kitchena': 'Borimo se za ostanak. Nema što drugo'

"Znači, natašte, sav čangrizav uletavam i vidim, stoje ljudi i rekoh: 'Što je sad ovo? O čemu se radi? Kakvo je to iznenađenje'", komentirao je Dominik.

"Prvo što mi pada na pamet je da se s njima borimo za ostanak u kući. Nema što drugo", rekla je Lucija.

Tom Gretić je pitao kandidate što misle tko su novi ljudi koji su stigli u 'Hell's Kitchen Hrvatska', a Lucija mu je ispričala svoje viđenje situacije.

"Misliš da ja izbacim vas šest i stavim njih šest i to je to", rekao je Gretić. Zatim je pitao Roka Ć. što misli o tome. "Čine mi se malo poznati kao da su nam bili gosti", ispričao je on.