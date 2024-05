Oba tima izbačena iz kuhinje! Viktor preuzeo krivicu, Domagoj se pravdao: 'Pomažem koliko mogu'

"Četiri kuhara za cijelit taj menu je nemoguće", komentirao je Viktor. Dodao je i da još bi on trebao kontrolirati sva jela.

Tom Gretić došao je u crvenu kuhinju i pitao kandidate što se događa. Viktor se pravdao da ih je samo četiri. Gretić je istaknuo da se ne mogu na to izvlačiti i raditi jela napola.

Viktor je preuzeo odgovornost za neuspjeh tima. "Ja sam kriv za današnji debakl. Nisam dosta pazio na sve okolo", rekao je. Anel je komentirao da je Viktor kao vođa bio jako loš. "Morali smo mu donijeti u usta da proba li nešto ok", rekao je.

Domagoj je primijetio da mu nedostaju dvije porcije i smatrao da je da smije otići u crvenu kuhinju kako bi to nadoknadio. Pitao je Gretića je li to u redu. "Ne može. Ne radite više stolova nego obično. Vraćaj to natrag", istaknuo je Gretić.