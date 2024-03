Odlazak iz 'Hell's Kitchena' bio je vrlo emotivan trenutak za Tomislava! 'Ne znam što reći...'

icon-close

Chef Tom Gretić pitao je Luciju koga je plavi tim nominirao, a ona je otkrila da su odabrali Maura i Tomislava. "Znači, Mauro ako ispadne, mislim da neću doći sebi sljedećih 10 dana jer čovjek to nije zaslužio. Dogodi se svakome greška, ali on je definitivno osoba koja ne bi trebala izaći", komentirala je Lucija.

icon-expand Tomislav i Mauro, Hell's Kitchen Hrvatska FOTO: RTL

Gretić je pitao Tomislava zašto je nominiran, a on je objasnio da su razlog greške na toplom predjelu jer on i Nikola nisu dobro komunicirali. "Zato smo i potjerani i to je to", istaknuo je. Dodao je kako je on uspio uhvatiti neke stvari, ali da Nikola ništa nije uspio. Gretić je potom upitao Maura zašto je on nominiran. "Zato što je na meni završio servis", odgovorio je. Gretić ga je pitao zna li peći meso. "Da, chefe", rekao je Mauro. "Kad, samo prve dvije porcije? Kako ti se može dogoditi?", pitao je Gretić. "Ne znam, chefe, stvarno", odgovorio je Mauro.

icon-expand Nikola, Tomislav i Mauro, Hell's Kitchen Hrvatska FOTO: RTL

Tomislav je otkrio što je sve pripremao od jela i Gretić je pozvao naprijed Nikolu. Gretić je pitao Tomislava je li takav bio odgovor i on je potvrdio. "Mislim da se Tomo malo zanio i krivo izrazio. Sad ne znam je li to s nekom namjerom ili nešto treće, ali sad naglašavati grijanje juhe kao neki posao i zadaću i tome davati na značaju, meni to nema smisla", komentirao je Nikola. "Ti si planirao sva tri jela raditi sam", rekao je Gretić Tomislavu. Nikola se nije slagao s njegovim riječima i otkrio je: "Mi smo imali jedan dogovor i on ga je krivo iznio je chefu pa je meni malo to ispalo glupo. Ja se ne bih izrazio na taj način".

icon-expand Nikola, Tomislav i Mauro, Hell's Kitchen Hrvatska FOTO: RTL

Gretić je istaknuo da on ne bi sam radio tri jela jer bi se u pet stolova sigurno pogubio. "Može to jedan čovjek. Mislim da može", rekao je Tomislav. Gretić ga je pitao je li itko znao da je sve to preuzeo na sebe, a on je odgovorio da je znao Nikola. Nikola je rekao da je on trebao peći sipu, ali zbog pogreške u pamćenju stola nedostajala je jedna sipa s njokima. "Sve je palo u vodu i nismo uspjeli napraviti", rekao je. Gretić je pitao da bi to inače išlo bez problema, a Nikola jaaaaaaaaase rekao da bi jer bi se nadopunjavali.

icon-expand Nikola, Tomislav, Mauro i Marko, Hell's Kitchen Hrvatska FOTO: RTL

Nakon toga je Gretić pozvao naprijed vođu plavog tima - Marka. Pitao ga je da li je znao za ovu podjelu posla, a on je odgovorio da je tek kasnije doznao. "Znači, ti s nikime nisi podijelio tu ideju, samo s Nikolom?", pitao je Gretić Tomislava. On je potvrdio. Gretić je poslao natrag Marka i Nikolu.

Poslao je i Maura natrag te su ostali Domagoj i Tomislav ispred njega. Gretić pitao je Domagoja ima li kakvog utjecaja na servis. "Pokušao sam koliko sam mogao", odgovorio je. "Ako mi još netko kaže: 'Pokušao sam'. Što znači pokušati? Ništa. Napravi, nemoj pokušati", komentirao je Gretić.

icon-expand Tomislav i Domagoj, Hell's Kitchen Hrvatska FOTO: RTL

Potom je iznenadio odlukom. "Domagoj, ti si novi vođa tima. Marko, ti više nisi", rekao je Gretić. Tomislavu je naredio da skine kuharsku bluzu i napusti 'Hell's Kitchen Hrvatska'. "Grozan trenutak. Ne znam što reći. Čak sam priželjkivao da idem kući. Glavu gore i to je to", rekao je Tomislav kroz suze.

icon-expand Tomislav, Hell's Kitchen Hrvatska FOTO: RTL

Gretić je rekao Marku da je sjajno počeo voditi plavi tim, ali se onda pogubio. "Ne mogu reći da sam razočaran. Imao sam priliku. Prilika je prošla i to je to", komentirao je Marko. Gretić je istaknuo da više nije vođa i da ne želi čuti da mudruje nešto. "Svi savjeti dolaze od tebe i tebe krivim za sve jer počinje od tebe", rekao je glavni chef Domagoju. "Nisam očekivao da će me postaviti za vođu, ali eto, ako chef tako želi, ja ću dati sve od sebe i potencijalno možda biti najbolji vođa dosad", komentirao je Domagoj. Gretić je nakon toga pozvao Marjanu. "Ovo ti nije zadnja šansa, ti si već jednom nogom debelo vani. Imaš sreće da je tvoj tim uspio završiti servis i potrgali su se oko toga. Svaka čast", rekao je glavni chef.

icon-expand Marjana, Hell's Kitchen Hrvatska FOTO: RTL

Marjana je rekla da joj ostanak u showu vraća vjeru da ipak nešto vrijedi.