Ovo su novi kandidati 'Hell's Kitchena': Hoće li izazvati pomutnju?

Nikola ima 27 godina, stiže iz Gornje Lomnice i po struci je kuhar. U svom poslu najviše voli kreativnost, istinski rad s ljubavlju te beskrajni prostor za učenje i napredak. Za sebe kaže da je dobre naravi, pouzdan, spreman pomoći i pun razumijevanja. Smatra se jako kompetitivnom osobom koja uvijek želi nešto više i uvijek traži nove izazove. Stresne i dinamične situacije u kuhinji dobro su mu znane te Nikola dodaje kako su ga upravo one izgradile kroz godine da danas bude osoba kakva jest. Uzora nema, već ističe kako radi na sebi da bi možda jednog dana upravo on nekome bude inspiracija. Najdraža jela su mu ona pripremljena s puno ljubavi, a ističe sva variva od povrća, bijelu ribu, različite vrste tjestenine i domaću kotlovinu. Nikola smatra da su njegove najveće prednosti u kuhinji dobro znanje, snalažljivost, brzina i osjećaj za okus, a iz takta ga mogu izbaciti namjerno i neodgovorno ponašanje prema namirnici te lijenost i nemar kolega. Za pet godina volio bi voditi mali restoran s lokalnom hranom ili biti učitelj u školi kuharstva.

ANEL TOMAŠIĆ

Anel stiže iz mjesta Podturen, ima 27 godina, a već se može pohvaliti i titulom chefa kuhinje. U svom poslu najviše voli adrenalin, rad s ljudima i kolegijalnost, a za sebe kaže da je društven, marljiv i komunikativan. Smatra se kompetitivnom osobom, a dobra organizacija u kuhinji, kaže, itekako umanjuje stres. Kritiku dobro podnosi jer je to prilika da još više napreduje. Kulinarski uzori su mu Gordon Ramsay i Marco Pierre White zbog kojeg je, prisjeća se, i krenuo kuhati. Najviše mu leži priprema talijanskih specijaliteta, rižota, tjestenina, lazanja, no ističe da voli pripremati i steakove. Smatra da su njegove najveće prednosti u kuhinji organizacija, smirenost i spremnost na timski rad, no ponekad zna biti nemaran, a kod kolega u kuhinji ne tolerira lijenost. Po njegovu mišljenju odlike dobrog chefa su red, rad i disciplina, a u showu bi volio pokazati sve što može i zna te vidjeti koliko vrijedi. U bližoj budućnosti volio bi živjeti u Londonu te kuhati u fine dining restoranu.