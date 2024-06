Pobjednik Viktor za RTL.hr o Vehidu: 'On je mašina – ne vidim mu kraj'

Pobjednik prvog 'Hell's Kitchen Hrvatska' Viktor je za RTL.hr otkrio kako ne bi ništa mijenjao u showu, no jednu stvar si ipak zamjera.

"Ima to jedno jelo što sam napravio koje je bilo katastrofa. Kad nas je ostalo deset, trebali smo imati jedno novo prezentacijsko jelo – išao sam izmisliti nešto što nema blage veze s ičim, bila je kriva tehnika, sve krivo – riba s algom i porilukom... Ne! Loše izvedeno, to mi je bilo najlošije kuhanje", rekao je.

Također, priznao je što misli da je prevagnulo njegovoj pobjedi s obzirom na to da je Vehid bio dostojan protivnik. "Sitnice su prevagnule jer menu koji je Vehid napravio je bio savršen kao i sam servis. Uz to, u obzir je uzet cijeli put u showu, i chef Gretić je to komentirao. Chef još pamti neka moja prijašnja jela", rekao je Viktor i priznao kako je Vehid jako pedantan i precizan. "On je mašina – ne vidim mu kraj, u tim godinama da već ima takvu viziju... Još kada kroz putovanja nauči o kuhanju drugih kultura, samo će dodatno narasti", objasnio je.