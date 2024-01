Pomoćnici Toma Gretića kod Mojmire otkrili što očekuju od chefa: 'Definitivno će biti strog. Bez toga nema dobrog tanjura'

Prije koji tjedan je ovdje gdje vi sada sjedite sjedio i Tom Gretić pa je rekao da neće biti strog i neugodan. Kakav je Gordon Ramsay, zanima me je li to bila istina?

IVAN: Možda neće verbalno biti kao Gordon Ramsay, ali definitivno će biti strog. Bez toga nema dobrog tanjura, nema dobre kuhinje.

A kakvi ste vas dvoje? Jeste li strogi? Postoje li neke stvari koje ne tolerirate, zbog kojih ćete možda izgubiti živce? Čuči li u vama Gordon Ramsay?

Ivana: Mislim da sve ovisi iz pozicije kandidata. Netko to može protumačiti kao da smo jako strogi i možda neugodni, a zapravo sve ovisi o njihovoj izvedbi.

Znači, priznajete da ćete možda biti malo strogi?

Ivana: Apsolutno.

Ivan: Složio bih se.

Čuli smo da im je prvi zadatak sutra napraviti svoje autorsko jelo, odnosno signature dish. Koji je vaš signature dish?

IVANA: To je pitanje koje često dobijemo i teško je odgovoriti na njega. Meni to ovisi o tome kakve sam volje taj dan.

OK, što bi napravili da se natječete taj dan u Hell's Kitchen Hrvatska i kažu vam: 'Da čujemo vaše autorsko jelo?'

Ivana: Ja bih išla s nečim jednostavnim, lokalnim, autohtonim i možda nekakav twist na to napravila.

Ivan: Najbolje je možda otići na plac, pogledati što se nudi, izabrati nešto sezonski, svježe i to prikazati u najboljem svjetlu.

Znači, nećete mi konkretno odgovoriti?

Ivan: Politički korektno.

Diplomatski odgovori (smijeh). Ivana, imate diplomu Kulinarskog instituta u Americi, svašta ste radili, radili ste u "Hiši Franko" oboje s najboljom - proglašena je - šeficom na svijetu, Anom Roš. Zanimaju me ta iskustva iz kuhinje, koliko je stresno? Koliko je naporno, koliko pakleno?

Ivana: Jako je pakleno i mislim da je zgodno, da će gledatelji stvarno vidjeti jedan prikaz realne kuhinje i samog stresa koji kuhari prolaze. Ja sam to, naravno, kroz svoj put prošla i nije bilo uvijek ugodno, ali dovelo me do ove pozicije danas i sada, kako volim naglasiti, sve jako lagodno i super izgleda, ali zapravo je bio taj pomalo neugodan put.

Što je najneugodnije? Je li to ta svakodnevica, stres, puno stvari koje čovjek mora raditi odjednom?

Ivana: Puno stvari odjednom, definitivno, i ponavljanje svaki dan u vrlo stresnom okruženju. Kuhinja se čini kao nešto kreativno, i sama gastronomija međutim, to je jedno - mislim da je rekao šef Tom Gretić - rudarstvo, tako bih ja to možda nazvala.

Ivan: Da.

Ivane, vaš je put isto zanimljiv. Isto ste radili u "Hiši Franko", radili ste i u "Manoa", "Apetitu", kako je to?

Ivan: Slažem se s kolegicom, put je trnovit. Treba jako puno rada, truda i sati odricanja da bi se došlo do nečeg, bilo čega. Iz mog gledišta, što vidim kod kandidata i u emisiji samoj, mislim da je ovo kamilica u odnosu na ono što je u pravim jakim kuhinjama.

Znači ne može se dobro prenijeti taj stres kuhinje?

Ivan: Nikako. Ne može se reći da nije stres njima jer, ipak je tu kuća, zatvoreni su i sve je nešto novo, ali daleko je daleko to od pravih kuhinja.

Što je to što čini toliko stresnim?

Ivan: Jako puno radnih sati, umor, razmišljanje, svaki tanjur mora biti isti, ne smije biti pogrešaka, ima tu jako puno segmenata o kojima treba razmišljati i to sve čini jedan jako veliki stres s kojim se budiš i s kojim liježeš na kraju dana.

Ima li puno deranja u pravoj kuhinji?

Ivan: To ovisi o chefovima. Ima raznih chefova, onih koji se deru, a ima i onih koji se ne deru, a opet su gori od ovih koji se deru.

Postoji li možda neko jelo koje ne podnosite, neka namirnica koju ne jedete, nešto što ne biste voljeli da vam netko od kandidata skuha?

Ivan: Nisam fan iznutrica, to jedino.

Ivana: Ako je dobro skuhano, ja ću sve prihvatiti, ali privatno ne jedem meso tako da, ako je nešto bez mesa, bit ću jako sretna.

