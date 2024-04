Pred kandidatima je izazov repliciranja jela chefa Grge Bačelića: Ako ovo zeznem, neću se od ovoga oprati nikad"

Ja obožavam njegovu hranu i jesti kod njega. On je hodajuća enciklopedija koja zrači znanjem i ljubavlju i ja njega obožavam, kao kuhara i kao čovjeka", komentirat će Lucija, posebno sretna što je baš jelo chefa Bačelića danas na redu za repliciranje jer ga i privatno poznaje.

Kandidati će u 60 minuta trebati replicirati jelo i chefovima predstaviti pet najboljih tanjura iz tima, pobjedniku će pripasti imunitet, a Gretić će nominirati dva kandidata iz slabijeg tima.

Domagoj će osjetiti dodatni pritisak koji dolazi s novom ulogom vođe i priznati kako osjeća dodatan pritisak. On ima znanje, on dobro hendla to sve, ali njemu fali doza timskog rada", Chiara će komentirati vođu plavaca.