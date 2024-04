Roko Ć. je prvi nominirani, ali to ga nije poljuljalo! 'Evo meni moje crne pregače'

Tom Gretić otkrio je Roku Ć. i Roku K. da će u dvoboju čistiti lignje i pitao ih je koliko su ih do sada u životu očistili. "Dosta", odgovorio je Roko K. Gretića je zanimalo što to znači, a otkrio je da je riječ o stotinama kilograma. "Tone i tone", rekao je Roko Ć. "Ajde ne muljaj", upozorio ga je Gretić i pitao gdje je to čistio.

"S 15 godina dok sam bio na praksi sam počeo. I još me prsti bole", našalio se Roko Ć. i nasmijao glavnog chefa. "Roko je dečko s mora, ali i ovaj je dečko s mora", istaknuo je Roko Ć. Objasnio je da su mu roditelji radili na Hvaru pa je onda bio ondje s njima.

Roko Ć. i Roko K. dobili su 10 liganja za čišćenje i 10 minuta, a sous chef Ivan Vrbanec pokazao im je kako se čiste lignje. "Samo pravilno očićene lignje mogu ući u broj", istaknuo je Gretić.