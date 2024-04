Roko Ć. napustio 'Hell's Kitchen', a Vehid i Viktor zamijenili timove!

Milena se požalila da je izgubila koncentraciju zbog zbrke u crvenoj kuhinji. Gretić je pitao Vehida zašto on nije pazio na to što je radila Milena, a on je odgovorio da je pripremao ostale namirnice.

Gretić se osvrnuo i na Anela i njegovo ponašanje te pitao koga je smetalo, a Milena se javila. "Krivo je pročitao blokove. Nastao je toliki kaos zbog njega", istaknula je.