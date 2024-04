Roko Ć. složio fantastične štrukle i zaslužio pljesak: 'To je nježno, pjenasto, hrabro'

Gretić je kušao Rokovo jelo, a onda pozvao Marka da i on to učini. "Kad te chef Gretić pozove da kušaš nečije jelo, misliš moram li naći neku manu", komentirao je Marko. Rekao je da mu nedostaje malo soli u Rokovim štruklama. Gretić ga je pitao je li to to. "Moje je loše. Po meni je ovo malo bolje od mog", istaknuo je.

Gretić je pitao Roka zna li što nedostaje njegovom jelu i naglasio da ništa. "Baš ništa. Ovo je možda najbolje jelo koje si napravio. I najhrabrije", rekao je glavni chef. Svi kandidati su zapljeskali Roku.

"A sad bih htio probati ostale da vidim koliko si visoko zapravo trebao biti. To jelo nije trebalo biti na broju dva. Mislim da je trebalo biti puno više. To je nježno, pjenasto, hrabro", rekao je Gretić.

"To mi treba. Moram probijati svoje granice i svaki dan raditi neke druge stvari", istaknuo je Roko.

