Roko Ć. za RTL.hr o putu nakon 'Hell's Kitchena': 'Nadam se da ćemo što prije otvoriti restoran'

Bivši kandidat 'Hell's Kitchen Hrvatska' Roko Ćibarić napustio je show u kasnoj fazi natjecanja, a u intervjuu za RTL.hr tada je priznao kako mu je puno značilo što je dogurao tako daleko. Nakon snimanja, shvatio je koji je njegov put, a to je definitivno kuhanje. Sada s Vehidom i Markom Leutarom otvara restoran na našoj obali.

"Trenutačno sam u Rijeci, otvaramo restoran, trudimo se, gledamo sve detalje, razmišljamo u kojem će smjeru ići restoran. Nadam se da ćemo što prije otvoriti i krenuti s radom", rekao je Roko kojeg je Vehid pozvao u Rijeku.

"Emisija nije ni krenula, a mi smo već kliknuli u tom kombiju koji nas je vozio na snimanje. Tu smo se već povezali i to je za nas bilo - to. Pričali smo dosta o tome i u 'Hell's Kitchenu', kako će nas nekoliko raditi zajedno. Napravili smo to što smo i rekli", naglasio je.