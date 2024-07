Roko iz 'Hell's Kitchena' za RTL.hr: 'Radim u mediteranskom restoranu, jako sam zadovoljan'

''Trenutno radim u restoranu 'Mala Mora' u Kaštel Lukšiću. Za ljeto planiram raditi što više, skupljati nova znanja i učiti od novih kolega i šefa, naravno, te uživati u mirisu Mediterana", rekao je Roko, no volio bi u skorijoj budućnosti postati šef kuhinje.

''U budućnosti bi volio postati šef nekog malog restorana uz obalu i raditi vrhunske specijalitete'', otkrio je, a sudjelovanje u 'Hell's Kitchen Hrvatska' mu je svakako bio korak naprijed. "Show me je natjerao da razmišljam drugačije kako poslovno tako i privatno, i ono sta nisam očekivao je to da me ljudi prepoznaju i imaju pozitivne komentare na moj uspjeh i općenito show'', priznao je Roko.

''Od bivših natjecatelja najviše se čujem s Dominikom, Chiarom, Vehidom, Markom i Rokom Ć. S njima mi je kontakt od prvog dana u kući do sada ostao isti, a za viđanje, nažalost, nema nitko od nas puno vremena jer nam je takav posao'', dodao je Roko.

