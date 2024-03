Sara izbačena iz 'Hell's Kitchena': 'Nakon ovoga bit ću još jača'

Tom Gretić pitao je Dominika koga je crveni tim nominirao i on je rekao da su odabrali Saru i Marjanu. Vehid je objasnio da su Saru odabrali zbog soufflea, a Marjanu jer su naknadno morali peći jedan dio deserta.

"Ako sam tu pokazala sve što znam, ako je to moj maksimum, to je to", rekla je Marjana. Gretić je pitao zašto ne provjeravaju pripremu. Sara je odgovorila da je bio dogovor da će ispeći jedan souffle za probu, ali nisu uspjeli. Otkrila je da je ona radila i gyoze i onda krenula na souffle.