Sara izbačena iz kuhinje, a crveni tim zbog nje ostao bez mesa: 'Nemoj se više vraćati'

"Ja sam osobno htjela da ona to prijavi odmah na početku večere jer bolje da se prijavi odmah jer taman da moraš nešto ispraviti ispraviš 10 minuta prije", komentirala je Chiara.

Anela je zanimalo je li Sara rekla Gretiću što joj se dogodilo s mesom. "Nisam spominjala ništa, a ako me pita, ja ću reći", rekla je ona.

Gretić je došao do Sare i pitao je kako je pripremala gyoze. "Ja sam prodinstala meso. Znam da to ne treba", odgovorila je ona. "Sad sve to baci i kreni ponovno raditi gyoze", rekao je Gretić.

Sara je objašnjavala Gretiću što se dogodilo, a on je odlučio da je za nju kraj zadatka. "Sad odi u dnevni boravak. Nemoj se više vraćati", naredio joj je.