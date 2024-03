Sara je prva nominirana! Poraz donio trzavice kod crvenih: 'Nemojte gurati ljude pod kotač'

"Mislim da Sara voli voditi tu igru i da su samo njezine ideje na tanjuru", komentirao je Vehid. Pitao je pred cijelim timom Marjanu je li ona imala kakvu ideju i ona je odgovorila da je predložila biskvit i crumble. "To je bila rezerva ako nam ne prođe ovo", istaknuo je Roko Ć.

"Ako je to sto posto tvoja ideja, onda je to to. Isto kao što je ovo bila moja pa ja odgovaram", rekao je Vehid. S time se složio Dominik. "Onda stoji iza te ideje", rekao je. Roko Ć. je branio Saru i istaknuo da je ona barem imala neke ideje.

Crveni tim odlučio je nominirati Vehida i Saru, ali je nakon Sarinog protivljenja odlučio da pred Tomom Gretićem trebaju nominirati Vehida i Roka Ć. To je naljutilo Roka K. "Definitivno se ne slažem da Roko treba biti nominiran i smeta mi što su kolege promijenile mišljenje nakon što je ona izjavila da se ne slaže s time", rekao je.

"Mene nije preokrenula. Ja sam ostala pri svojoj prvoj odluci. Kako nas je prevrtila, to jest njih, ja stvarno ne znam", komentirala je Chiara.