Sara osvojila imunitet, Nikola je nominiran, a plavci tračali Viktora: 'On je ovdje došao s jednim ciljem...'

Kandidati su stigli u kuhinju na još jedan zadatak repliciranja jela. Gretić je za početak pitao nove kandidate kako su ih timovi dočekali i kako im se čine, a zatim predstavio izazov – ovaj put, iako se radilo o još jednom timskom izazovu, nagrade i kazne bile su pojedinačne. Najbolji kandidati u pobjedničkom timu dobit će imunitet, a u gubitničkom timu chef će birati kandidate za nominaciju. Također, chef je upozorio kandidate da svatko mora raditi za sebe: Svatko sam svoje jelo. Vrlo bitno i na to ćemo danas posebno paziti." A jelo koje su morali rekreirati bile su gyoze, tanko tijesto punjeno nadjevima, pomalo nalik knedlama. Gyoze su najčešće punjene kozicama ili svinjetinom, a u ovom izazovu kandidati su imali zadatak pripremiti gyoze s kozicama. Za izazov su imali 75 minuta. Chiara je bila oduševljena: Gyoze, moje gyoze, koje ja volim raditi i volim jesti i nadam se da će ovo biti zadatak za mene."

Krenulo je u onom smjeru u kojem mi nismo htjeli da krene. Ja vjerujem da ne želi ništa loše, ali mora još shvatiti neke stvari, te taktike i ta komunikacija. Jednostavno se mora prilagoditi. Prvo moraš upoznati tim da bi mogao komunicirati", razložio je Mauro, a Domagoj zaključio: Tako je, on se mora prilagoditi nama, a ne mi njemu."

Nova epizoda započela je prvim buđenjem novih kandidata u kući. Milena i Anel komentirali su da im je drago što su u crvenom timu jer se vidi da su oni timski igrači i da je energija u timu puno bolja. Novi članovi crvenog tima s Chiarom su komentirali da po energiji i stavu Viktor ne paše u crveni tim, a Milena je otkrila da joj je Viktor priznao da mu je žao što je u plavom timu, a za to vrijeme Domagoj i Mauro također su komentirali Viktora i situaciju iz prethodnog izazova kada je Mauro ušutkavao Viktora koji je dobacivao savjete plavcima.

Timovi su u kuhinjama imali tanjure s jelom koje su mogli kušati i proučiti sve komponente jela, a zatim su se bacili na pripremu jela. Chef Gretić je, kao i u svakom izazovu, obilazio kuhinje i dijelio kandidatima savjete.

Vehid je, kao vođa crvenih, provjeravao s novim članovima kako im ide i savjetovao ih pri kuhanju, a Anel je istaknuo da mu je to puno značilo: Baš nam daje vjetar u leđa svima i to mi se baš sviđa za prvi dan." A koliko je situacija u plavom timu novim članovima bila drugačija, otkrila je i Nikolina izjava: Vođu u plavom timu još nisam prepoznao. Slutim da je ili Domagoj ili Mauro. Takav dojam sam dobio, nije mi se nitko predstavio da je vođa plavog tima." Tomislav je dodao: Dok kuhamo ne čujem baš puno Maura da nas bodri, da nešto govori. Možda sam ja bio u svom nekom fazonu pa ga nisam čuo, možda je on na svojoj liniji objašnjavao nešto ljudima, ali nama s druge strane, nitko ga nije puno čuo."

Marjanin bisque je zagorio, a ona je priznala da se pogubila žureći s raznim komponentama. Ipak, borila se i dalje, crveni su joj nudili pomoći, ali izgubila je fokus i shvatila da kasni za drugima. I tu negdje sve gre s vragon", zaključila je Marjana.

Gretić je upozorio Anela da pazi na čistoću svoje stanice, a i smirivao Marjanu koja je od stresa počela plakati. Sve će to bit okej, ali ne možeš bit koncentiran sto deset posto," komentirala je kroz suze Marjana.

Zatim je chef upozorio kandidate da imaju još deset minuta vremena, pa je Viktor sada i sam spoznao ono što je starijim kandidatima već dobro poznato: Činilo mi se sve okej, mislio sam da ću imati vremena. Međutim od 35 do deset minuta je prošlo za tren, na kraju zadnjih deset minuta sam počeo motati gyoze. Vrijeme teče i trema raste i zadnje minute su luđačke."

Chef Gretić je odlučio kušati pet najboljih jela. Plavi su odlučili isključiti Marka, Viktora i Domagoja, a crveni Milenu, Roka i Marjanu, uz Anela koji nije stigao na vrijeme poslužiti jelo pa je svakako bio isključen.