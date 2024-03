Sara se ispričala Vehidu, a Dominik otkrio problem crvenih: 'Došli ste kuhati, ne pjevati'

"Htjela bih se ispričati tebi zbog takve nastale situacije gdje bi bilo u redu od mene da sam u tom trenutku došla k tebi i rekla što mislim, a ne da je to izašlo ispred druge osobe tako da mi je krivo i žao", rekla je Vehidu pred ostalim kolegama.

Vehid je na sastanku s timom rekao kolegama da se trebaju približiti jedni drugima, a ne se udaljavati. "Izgubili smo tu homogenu smjesu. Prije smo čitali zajedno knjige, razmjenjivali recepte, oni sad pjevaju dva sata. Nemojte pjevati dva sata. Došli ste kuhati, ne pjevati", komentirao je Dominik.

Vehid je kolegama rekao da razmisle žele li i dalje da im bude vođa. "Ako netko drugi želi preuzeti, vidjet ćemo, možda će to krenuti na bolje. Slobodno", istaknuo je.

Dominik je rekao da zasad puste to. "Mislim da si najkompatibilinija osoba koja to može raditi u timu i smiren si. Imaš to nešto što lideri imaju", komentirala je Sara.

Crveni tim dogovorio se da će se poboljšati i vratiti pobjedama.

Show 'Hell's Kitchen Hrvatska' gledajte na RTL-u i platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'HELL'S KITCHEN HRVATSKA':