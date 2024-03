Sara za RTL.hr o ispadanju iz 'Hell's Kitchena' i raskolu crvenog tima: 'Nitko nije došao pomoći, a svi su me okrivili'

Kaže da je predosjećala da će otići kući. "Još sam imala neki predosjećaj kad smo Roko Ć., Marjana i ja radili desert i to je ispalo katastrofa. Nekako je otada sve išlo prema dolje. Sve to me pogodilo. Počela sam dobivati i osjećaj da me Gretić uzeo na pik. Nisam smatrala da sam najslabija karika uz Anela", rekla je Sara.

Najviše je na nju utjecala svađa s Vehidom.

"Da se to nije dogodilo, ne bi mi otišao fokus s kuhanja. Teško mi je palo što od tog trenutka nisam razgovarala s Domagojem jer smo jedno drugo motivirali. Mom timu, a i njegovom je smetalo što smo se sprijateljili. Luciji i Mauru iz njegovog tima je to posebno smetalo, odvlačili su ga i imali utjecaj na njega. Povrijedila me cijela situacija jer mi u showu ne kuhamo samo zajedno nego i živimo. To utječe na ponašanje i odnose. Htjela sam se od početka uklopiti i svidjeti zbog čega nisam imala potpuni fokus na kuhanju. Željela sam imati dobar odnos s Vehidom. Mogao je sa strane sa mnom popričati. Voljeli su mi izvlačiti situacije iz konteksta neki iz tima. Dosta smo se raspali nakon svađe", objasnila je.