Sara za RTL.hr o jelu koje je usavršila: 'Dosta godina sam se igrala s okusima'

Sara Marčina jedna je od rijetkih natjecatelja 'Hell's Kitchen Hrvatska' koji su dobili pozitivne reakcije Toma Gretića na autorsko jelo, a rekao joj je da je neće previše hvaliti da se ne uobrazi. Sara je za RTL.hr otkrila zašto se prijavila u show, kakva ima očekivanja

Zašto si se prijavila u 'Hell's Kitchen Hrvatska'?

Iskreno, kroz tu prijavu htjela sam samoj sebi pokazati koliko ja mogu, koliko ja mogu ovdje zapravo dati sebe. Zapravo, htjela sam vidjeti jačinu i snagu same sebe u ovako nečemu što nisam nikad iskusila u svom privatnom i poslovnom životu.

Kakva imaš očekivanja od showa?

Pa moja očekivanja od emisije su upoznavanje novih ljudi, stjecanje novih prijateljstava. Tu sam da nešto naučim tako da bih ga kasnije mogla primijeniti u svom poslovnom životu.

Koje su tvoje slabosti, a koje jake strane u kuhinji?

Mogu reći da sam dosta temperamentna i tvrdoglava i nekad malo šefovski nastrojena i mislim da se to ponekad nekima baš i ne sviđa, ali naravno, pokušavam naći priliku kad to napraviti, a kada ne. Što se tiče jakih strana, jako sam precizna, brza i pedantna. Mislim da se brzina i odgovornost jako cijene u kulinarstvu.

Kako su izgledali tvoji kuharski počeci?

Pošto se bavim kuharstvom od svoje 15. godine, prvih četiri, pet godina radila sam samo sezone i htjela sam samo raditi šest mjeseci, a šest da odmaram, odnosno da napunim baterije za iduću sezonu. Kad si sezonski radnik, većinom radiš bez slobodnog dana tako da tih šest mjeseci zapravo dobro dođe, ali u zadnje tri godine tri mjeseca sam se odlučila malo ozbiljnije posvetiti kuharstvu i naravno, izboriti se za sebe, za slobodan dan, za normalnu smjenu od osam sati, da mogu što više upijati znanje i da se mogu više posvetiti svom poslu, a ne da je samo od nula do 24 biti u kuhinji i šest mjeseci to je to. Želim ići samo dalje i naprijed.

