Snimanje 'Hell's Kitchena' u punom je jeku: 'Svi su došli jako zagriženi za show'

Kroz brojne izazove, ali i opuštene i zabavne igre, morat će pokazati brzinu, vještinu, znanje i maštovitost kako bi osvojili prednost u kuhanju ili bili spašeni od nominacija i eliminacija. Od pripreme autorskih jela, kopiranja zadanih, do kuhanja večere u sljedovima za goste – nova iznenađenja i emocije u 'Hell's Kitchen' kuhinji čekaju ih svaki dan.

''Teško je pričati o tome, moji prvi dojmovi o kandidati su ustvari samo prvi dojmovi... Treba malo više vremena da bi se procijenilo tko je kakav kuhar i tko je kakav kandidat. Drago mi je da su to ljudi s puno entuzijazma, došli su svi jako zagriženi za show i to će im svakako pomoći u daljnjim izazovima i večerama koje ih očekuju'', govori chef pa ističe kako ga veseli radna i jako pozitivna atmosfera na setu, ''Prvi snimajući dani su uvijek vrlo dinamični dok sve ne legne na svoje mjesto. Cijela ekipa je sjajna, svi se trude da to što bolje i efikasnije odradimo''.

Prvi savjet koji je udijelio natjecateljima, dodaje, važnost je timskog rada, a oni koji će htjeti ''igrati sami'' imat će problema u zadacima koji ih čekaju.

''Mi zapravo ovdje radimo kao prava kuhinja u restoranu. Bez timskog rada nijedan kuhar nije uspio napraviti nešto veće'', naglašava.