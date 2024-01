Sous chef Ivan Vrbanec o sudjelovanju u projektu 'Hell's Kitchen Hrvatska': 'Timski rad je najbitniji u kuhinji i poslu'

'Hell's Kitchen' jedan je od najcjenjenijih i najuspješnijih reality showova u svijetu u kojem se kandidati, profesionalci i perspektivni kulinarski entuzijasti, natječu jedan protiv drugoga na putu do pobjede, simulirajući rad u pravom restoranu. U svakoj epizodi natjecatelji su stavljeni pred različite izazove koji će ispitati njihove kulinarske vještine, kreativnost i brzinu, među kojima je i pripremanje večere u sljedovima za stvarne goste koji stižu u restoran – i očekuju samo najbolje. Uz to, svi kandidati žive zajedno pored samog restorana pa kamere prate i njihove privatne trenutke te međusobne odnose.

Svakim novim danom i izazovom u 'Hell's Kitchen' kuhinji rastu ulog i drama, ali i želja za pobjedom, a uz brzinu, maštovitost i kulinarsko umijeće, kandidati moraju pokazati da znaju igrati timski, da su spremni surađivati, napredovati, slušati i raditi pod pritiskom te na kraju dana servirati tanjure dostojne vrhunskog restorana i gladnih gostiju koju očekuju samo najbolje.

I dok će o njihovoj sudbini u showu kroz zadatke, nagrade, kazne i eliminacije odlučivati isključivo glavni chef kuhinje Tom Gretić, na njihovom ih putu neće pratiti sam. U ovu avanturu natjecatelji showa kreću podijeljeni u dva tima, koje će nadgledati Gretićevi sous chefovi Ivana Bekavac i Ivan Vrbanec, dvoje mladih i uspješnih domaćih kuhara.

32-godišnji Zagrepčanin Ivan za RTL.hr progovorio je o svom prvom iskustvu u kuhanju, odluci da se bavi kuhanjem i očekivanjima od showa.

Kakvo ti je bilo prvo iskustvo u kuhinji?

Čišćenje lignji u principu, i krumpira. To je prvo iskustvo kao praktikanta.

A s obitelji?

Nisam nešto kuhao doma prije, iskreno. Zato sad nadoknađujem, ali to je klasika neka, jaja, kobasice i u principu, to je to.

Kako si se odlučio baviti kulinarstvom?

Nekako mi se uvijek to činilo zanimljivo i jednostavno me to odvelo u tom smjeru i nikad nisam zažalio, još.

Što očekuješ od ovog showa?

Očekujem izlazak iz komfor zone. Očekujem naučiti nešto novo. Puno je toga za naučiti i vidjeti što se tiče showa jer to mi je definitivno izlazak iz moje komfor zone.

Imaš li tremu?

Zasad ne, ali vidjet ćemo kad to krene malo ozbljnije pa možda bude.

