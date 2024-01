Sous chefica Ivana Bekavac otkrila zanimljivost iz svog života: 'I kuham i žbukam'

"Trenutačno je moj radni dan malo neobičan jer sam uglavnom na gradilištu jer otvaram novi restoran i sada sam s radnicima. Kako se to sve odužilo, sada i sama žbukam i svašta nešto radim. Učim nešto novo. Slično je kuhanju.To je sada taj zanimljivi dio zbog otvaranja restorana, a onda kasnije će biti u fokusu samo kuhanje", rekla je.

'Hell's Kitchen' jedan je od najcjenjenijih i najuspješnijih reality showova u svijetu u kojem se kandidati, profesionalci i perspektivni kulinarski entuzijasti, natječu jedan protiv drugoga na putu do pobjede, simulirajući rad u pravom restoranu.Potpora kandidatima su i sous chefovi, a jedna od njih je Ivana Bekavac .

Kako Ivana nikada ne miruje, za RTL.hr je otkrila i poneke detalje o otvaranju cateringa.

"Krenula sam u novom smjeru s kolegicom i krenulo je jako dinamično jer smo startali u božićno vrijeme. Uvijek tražim nove izazove i mislim da je to kod mene nešto što se ponavlja. Ne volim ustaljenost i sada je to novi projekt koji je krenuo iz zezancije i vidjet ćemo gdje će to ići", naglasila je te dodala:

"Motivacija su mi ljudi koji dolaze u restoran, izmjenjivanje iskustava, komentiranje hrane, prilika i privilegija da usrećim ljude kroz svoju hranu".

'Hell's Kitchen Hrvatska' ne propustite pratiti od 31.1. na RTL-u i platformi Voyo.