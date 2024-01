Sous chefovi 'Hell's Kitchen Hrvatska' otkrili zašto su se odlučili za kulinarstvo: 'Nismo zažalili - još'

Vrijeme je za najprestižniji kulinarski show na svijetu u kojem glavni chef kuhinje Tom Gretić neće biti sam. Lijeva i desna ruka u Hell's Kitchenu bit će mu njegovi sous chefovi , a jedna od njih je i Ivana Bekavac , dok je drugi sous chef Ivan Vrbanec . Njegova i Ivanina misija je da budu poveznica između Toma i kandidata. "Treba biti strog i pravedan, trebamo ih i voditi. Mislim da je to naša glavna ideja", objasnili su.

"Uf, prvo pa teško pitanje. Zapravo, kao malu me uvijek hrana nekako spajala s obitelji i s prijateljima i uvijek pamtim okupljanja oko stola. Na kraju srednje škole je bilo gdje ću, što ću i onda sam shvatila da želim ići u Ameriku na Kulinarski institut i to odabrati kao svoju profesiju", rekla je Ivana.

31-godišnja Zagrepčanka Ivana Bekavac javnosti je poznata ponajprije po svom bistrou Kut koji je uspješno djelovao u Varšavskoj ulici, ali i kao dobitnica nagrade 'Andrej Barbieri' za kuharsku nadu 2020. godine. Trenutno priprema novi zanimljivi projekt i potpuno novi koncept – fuziju dnevne kavane, noćnog bara i cvjećarnice. Ivana je s 18 godina otišla u SAD, gdje je tri godine provela na prestižnoj akademiji Culinary Institute of America u New Yorku, a zatim je iskoristila priliku i nastavila brusiti zanat u inozemstvu. Po povratku u Lijepu Našu, odlučila je izaći iz visoke gastronomije te pokrenuti svoj projekt koji je više vezan uz ''comfort food''. U intervjuu za RTL.hr otkrila je zašto se u životu odlučila baviti kulinarstvom.

"Nekako mi se uvijek to činilo zanimljivo i jednostavno me to odvelo u tom smjeru i nikad nisam zažalio, još", rekao je Ivan za RTL.hr.

