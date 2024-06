Strka oko pećnice zbog Viktora: 'To nije moj problem'

On je rekao ostalim kandidatima da će staviti pećnicu na 200 stupnjeva, a za pet minuta će smanjiti na 185. Lucija je prigovorila zbog toga. "Taj dio me stvarno naživcirao. Kakvo otvaranje konvektomata? Ako si gotov, gotov si. Ako nisi gotov, nisi gotov. Kraj priče", istaknula je.

Lucija je odlučila otići do pećnice. "Zašto si to napravila?", pitao ju je Mauro. Ona se branila da nije. Do njih je došao Vehid i rekao da je sve u redu i da puste.