Svi su puni savjeta za Domagoja, ali on je odlučio kako će voditi plave: 'Moja je zadnja'

U kući se i dalje raspravlja o Domagoju i njegovoj ulozi vođe plavog tima. "On ima znanje, stvarno barata s time, ali njemu nedostaje doza tog timskog rada. Shvaćaš?", rekla je Chiara Luciji. Kandidatkinje 'Hell's Kitchen Hrvatska' razgovarale su u spavaonici.

Kandidati crvenog tima također su raspravljali o promjeni vođe kod plavog, a Roko K. je komentirao da će ih to možda unazaditi. "Dok se ne priviknu", nadovezao se Roko Ć. "Ja mislim da on definitivno nema potporu cijelog tima i svih iz ekipe", rekao je Vehid.

Bivši vođe plavog tima Mauro i Marko razgovarali su s Domagojom u dvorištu i dali mu neke savjete. "Znači, moraš samo pomiješati od Vehe i Marka taj slobodni stil i trenutke kad moraš stisnuti konce", objasnio je Mauro.

Lucija je komentirala kako je Tom Gretić rekao Domagoju da je svaka pogreška tima njegova osobna pogreška. "Mislim da je to isto stavilo težinu na njega", rekla je Chiara.

Marko je rekao Domagoju da zna kuhati i da vjeruje da ima autoritet da može reći: 'To, to i to'. "Sretno ti bilo. Da je lak zadatak, vjeruj mi, nije", istaknuo je Mauro. "Ja ću se potruditi biti oštar i pravedan vođa. Znači, da sve štima, da smo lijepo timski, ali opet da je moja zadnja", komentirao je Domagoj.