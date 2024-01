Tom Gretić otkrio tajne sa seta 'Hell's Kitchena': 'Ljudima ćemo razbiti iluzije o kuhinji'

''Mi smo ogolili zidove restorana i omogućili da ljudi konačno dobiju uvid u to što se događa u pravim restoranima, bez foliranja, glume. Sve što se desi se stvarno desi! Mislim da će to biti zanimljivo, pogotovo onima koji misle da je kuhinja jednostavan posao u kojem kuhari odjednom zarađuju puno para. Gledatelji će moći doživjeti svojevrsnu demistifikaciju cijelog tog procesa koji se događa u kuhinji iza zida, koliko je tu muke, odricanja, porezanih i opečenih prstiju da bi tanjur došao do gosta. Mislim da će ćemo razbiti iluzije puno ljudi'', govori slavni chef.

Upravo on kroji sudbinu kandidata u showu, od ocjenjivanja njihovih jela do odluka o izbacivanju, a naglašava kako kandidati moraju biti spremni da kuhinja nikad nije tiho mjesto, već puno galame, a sve s jednim ciljem – savršenim tanjurom i zadovoljnim gostom na kraju večere. Kad netko ne radi dobro, kaže, vrlo jasno će mu to dati do znanja!

''Ocjenjujem isključivo ja, imam sve u svojim rukama. To mi je drago, kako ne! Ja sam najdivnija osoba na svijetu kad sve štima!'' šali se pa dodaje, ''To je težak, rudarski posao... Onda to ponekad ispadne malo grubo, ali kuhinja je takva!''