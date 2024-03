Tomislav plakao zbog Josipovog odlaska, a ostatak tima se posvađao: 'Nekako je teško'

Tomislav nije mogao zadržati suze nakon Josipovog odlaska. "Nekako je teško kad se prijatelji rastaju", rekao je on.

Odvojio se od ostatka plavog tima kako bi tugovao u samoći. "Odlazi jedan dobar duh tako da strašno. On je nekako bio tu i to je to. Nedostajat će nam jako", rekao je Tomislav.