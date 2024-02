Tomislav uzeo četiri boda s gulašom i pljukancima: 'Konačno si to ti na tanjuru'

"Ti si ga otvorio, napunio i ispekao ga kao da je kriv za sve nepravde na svijetu. Kombinacija je dobra, samo da si slušao da se to kratko termički obrađuje", komentirao je Gretić.

"Od jedan do deset vjerujem jedno devet da će moje jelo biti dobro. Neće možda biti perfektno, ali bit će dobro", istaknuo je Tomislav.

"Jako ti se osjeća paprika", komentirao je Gretić. Zanimalo ga je kad je stavio papriku u jelo i kako ju je pripremio. "Osjeća se sirova paprika. Nju treba pet sekundi popržiti na ulju, masti, bilo čemu i onda ona promijeni okus u ono što traži. Ovako ona ostaje živa", objasnio je Gretić.

"Za ubuduće znam što trebam napraviti. To ne smatram minusom nekim", rekao je Tomislav.

Gretić je istaknuo da je inače jelo super. "Meso je mekano, pljukanci su super. Gljive tu rade. Ovo je da sjedneš pred televizor, imaš veliku žlicu i gledaš nogomet, ali konačno si to ti na tanjuru. To se vidi i to mi je drago. Više povjerenja u sebe", komentirao je Gretić.

Tomislav je odnio četiri boda za plavi tim.

Show 'Hell's Kitchen Hrvatska' gledajte na RTL-u i platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'HELL'S KITCHEN HRVATSKA':