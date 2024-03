Tomislav za RTL.hr o izlasku iz 'Hell's Kitchena, odnosu plavih prema Marjani i favoritu: 'Pala mi je u očima'

"S jedne strane mi je drago što sam izašao vani jer više nisam u izolaciji. S druge strane mi je krivo. Jednostavno to morate doživjeti da biste shvatili", ispričao je.

Ističe kako ne žali ni dana provedenog u showu. "Bio mi je san da dođem. Sve je to lijepo iskustvo. Jedino sam htio da ne ispadnem prvi i to mi se ostvarilo", rekao je Tomislav.

Smatra da je s pravom nominiran zajedno s Maurom. "U tim nominacijama se navedu ljudi koji naprave greške na jelima. Oni koji pripreme odlično jelo, ne diraju se. Nominiraju se oni koji su nekako zabrljali. Radio sam s Nikolom i neke stvari koje sam mislio da trebamo i ne trebamo, a on je govorio drugačije i pokazalo se da je on u krivu. On sebe nije mogao nominirati", objasnio je.

Komentirao je Nikoline riječi kod nominacija da je iznio pogrešno neke stvari pred Tomom Gretićem. "Kod juhe nije bilo nekog posla, kod gyoza znamo proceduru. Nikola i ja zajedno smo slagali hranu na tanjur. Pomagali smo si. Možda sam ja to krivo rekao u ogorčenosti. Vjerujem da bi mi Nikola pomogao. On je radio neke stvari koje nije trebao, bilo je ispravno kako sam mislio. Souffle je stavio ranije, prije nego što je Gretić rekao da toplo predjelo može ići vani. Rekao mi da ne brinem. Uvjeravao me da nemamo njoke na stolu. Onda je došao Gretić i pitao gdje su njoki. Krenuo sam ih staviti kuhati, ali eto. Nikad nisam imao crnu pregaču. Donio sam dosta bodova svom timu. Nisam ispao zbog nekog neznanja", ispričao je Tomislav.