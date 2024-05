TOP 5 trenutaka 'Hell's Kitchena': Dominik je otišao, Lucija je nominirana pa spašena imunitetom

Anel je došao sa svojim tanjurom pred Toma Gretića, a on ga je nakon što je probao jelo pitao voli li ljuto. Anel je potvrdio. "Jako ljuto?", pitao je Gretić. "Da", odgovorio je Anel.

Anel je komentirao da mu to puno znači. "Znam da mogu fino kuhati i želim to pokazati sve više i više. I jako, jako mi je drago", rekao je.

Lucija je prva nominirana

Plavi tim je izgubio zadatak, a nominirali su Nikolu i Vehida. Tom Gretić pitao ih je slažu se s tom odlukom, a oni su odgovorili potvrdno. "A Domagoj ništa za kiseli sladoled?", pitao je Gretić.

Milena je komentirala da ne razumije zašto desert nije nominiran. "Dva vrsna kuhara su rekli da je desert najgori od danas. Ne razumijem gdje je Domagoj u nominacijama", rekla je.

Gretić je pitao Nikolu zašto je nominiran, a on je rekao da mu je najviše presudio pogrešni prilog uz rebarca jer sve zajedno nije imalo smisla na kraju. Glavnog chefa zanimalo je čija je bila ideja i Lucija se javila. "Možda je glavni začetnik bila Lucija", rekao je Nikola.

Gretić je pitao zašto je Vehid nominiran. "Loša izvedba. Da je bilo ukusno, možda bi čak odgovaralo uz to", odgovorio je on mislećina bulgur kao prilog.

Gretić je pozvao Luciju naprijed, a ona je komentirala da je to nije iznenadilo. "Znala sam što me čeka. Bila sam apsolutno spremna na to", istaknula je.