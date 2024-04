TOP 5 trenutaka 'Hell's Kitchena': Marko izbačen, crveni se svađali, a Dominik sumnja u sebe

Crveni tim se posvađao

Anel je akon izgubljenog izazova rekao kolegama dok su sjedili u kuhinji da mora razgovarati sa svima i da mu smeta što tim stalno gubi i ide prema dolje. Prozvao je Milenu da je individualka jer je rekla da je nije briga za jedan bod, a ona je objasnila da je krivo shvatila i da joj je bio nevažan ako tim neće pobijediti.

Dominik je molio Anela i Milenu da se stišaju, a u raspravu se uključio i Vehid. "Možemo li tiše malo? Možemo li jedan po jedan? Ako nećete pričati lijepo, nećete nikako pričati", istaknuo je. "Meni smeta što Anel brzo plane i što ima neke te reakcije. To mi užasno smeta. To onda utječe na mene i na ostatak tima", dodao je.

Anel je komentirao da treba raditi na sebi, a Vehid mu je poručio da počne od sebe. On je rekao da to već radi. Vehid mu je odgovorio da to baš nije primijetio.