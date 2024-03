TOP 5 trenutaka 'Hell's Kitchena': Plavi pokazali zajedništvo, crveni se razjedinili, a Chiara promijenila tim

"Ja sam stvarno mislio da je to nešto što se danas dogodilo. Zato sam rekao da mi nije rekla. Danas nismo komunicirali o Vehidu", otkrio je Domagoj. "Ispostavilo se da to je bilo prije nekoliko dana. Istina je", dodao je.

Sara je porekla Vehidove riječi, a u crvenu spavaonicu došli su Domagoj i Mauro kako bi se riješile trzavice. "Je, istina je. To si rekao", istaknuo je Mauro. Domagoj je bio zbunjen i zanimalo ga je li to bilo danas.

"Ti si napravio modernu verziju punjene paprike i to treba pozdravljati jer ako nećemo unaprjeđivati to malo naših jela što imamo, kaskat ćemo u mraku još sto godina. Sviđa mi se sve na ovom tanjuru", rekao je Gretić Marku.

Sara i crveni tim izbačeni iz kuhinje, a plavi tim pobijedio

Sara je pogriješila pri pripremi mesa za gyoze jer ga je krenula termički obrađivati, a iako je brzo shvatila što je učinila, bilo je prekasno da se ispravi. Toga je bio svjestan i njezin crveni tim. Sara je odlučila da neće to reći Tomu Gretiću koji je htio prije nego posluže gostima probati jednu gyozu od svakog tima.

Uskoro je došao do Sare i zanimalo ga je kako je pripremala gyozu. "Ja sam prodinstala meso. Znam da to ne treba", odgovorila je ona. "Sad sve to baci i kreni ponovno raditi gyoze", rekao je Gretić. Sara je objasnila Gretiću što se dogodilo, a on ju je poslao van iz kuhinje. "Sad odi u dnevni boravak. Nemoj se više vraćati", naredio joj je.

Crveni tim morao se ići ispričati gostima jer nisu imali više svježeg mesa da naprave gyoze pa su morali ponuditi im zamjensko jelo.