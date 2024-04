TOP 5 trenutaka 'Hell's Kitchena': Roko Ć. otišao kući, Anel je nominiran, Domagoj i Dominik se posvađali

Lucija je vrlo emotivno doživjela poraz svog plavog tima. Komentirali je da su plavi imali dobar niz pobjeda. "'To držim kao svoju grešku", istaknula je.

Domagoj je to i učinio i otišao u crvenu kuhinju te mu je Milena dala jedan mladi luk.

On nije znao odgovor na njegovo pitanje. "Provjeri pa donesi mi", rekao je Domagoj Dominiku.

Vehid se posvađao s Anelom i zaplakao

Nakon što su se crvenom timu zaredale pogreške poput krive pripreme kamenica i kotleta, Tom Gretić naredio im je da gase sve i odu iz kuhinje.

"Anel kao vođa, bože sačuvaj. Meni jedno od najneugodnijih iskustava osobe koja radi više od 10, 12, 15 godina ovaj posao. Nikad u životu nisam vidjela da je vođi više da se on pokaže i dokaže glasnoćom, a uopće ne shvaća da treba biti vođa na taj način da tim izađe kao tim", komentirala je Milena.

Dominik je pitao Anela zna li da će postati vođa. "Ako će on u ijednom trenutku postati možda neki vođa, ja ću se onda definitivno maknuti sa strane jer ja ne želim biti u takvom timu", rekao je Vehid.

Anel je rekao da neće, a onda viknuo kolegama da si ne mogu ovakve stvari dopustiti. Istaknuo je da im govori da razgovaraju i da ne žele te da onda podbace.

Vehid mu je odgovorio: "Čekaj, stani. Kako ti očekuješ da komuniciramo? Ja jedno pitam, a stari moj, ti ideš nešto sasvim deseto. Neću da me netko opominje više zbog takvih gluposti. Ovo je zadnji put da chef dođe do mene i zeza me jer je netko dignuo ton bezveze, zato što ne znate što pričate. Ne da mi se, razumiješ".

Objašnjavao je Anelu da ne zna komunicirati i da mu nije jasno što se dogodilo te se rasplakao.

"Imam osjećaj da su Vehidu uvijek tepali: 'Ti si najbolji...'", komentirao je Anel. Milena je rekla Anelu da je unosio nemir i nije pamtio kad bi mu rekla za koliko će biti gotovo jelo. Pitala ga je misli li da je odradio dobro posao, a on je istaknuo da vjeruje u to.