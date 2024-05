TOP 5 trenutaka 'Hell's Kitchena': Roko K. otišao kući, a Chiara se vratila kod crvenih i prva je nominirana

Dok je pripremao jelo, Tom Gretić rekao je Dominiku da uzme narudžbu od gostiju. Kada je došao do stola, iznenadio se kada je vidio svoju djevojku Kristinu i prijatelje.

Lucija smatra da mora biti oprezna zbog Vehida

Viktor i Lucija raspravljali su o servisu, a ona je otkrila da joj je najteže u njezinom timu s Vehidom. "Ne mogu trenutno pročitati njegovo stanje uma. On sada šuti", komentirala je.

"Grize nešto u sebi...", rekao je Viktor. "Da, i čeka da eksplodira i kao da on preuzme. Mislim, osjeća se to da mu ne odgovara to, pogotovo što sam ja kao žena", nadovezala se Lucija.

"Veho ima jedan jedini cilj tu i to je pobijediti", istaknula je. Objasnila je kako su mu se dogodile neke nepredviđene situacije i to ga je malo izbacilo iz takta.

"Sada igra malo drugačiju taktiku. Mislim da to što ne priča ne znači da je manje opasan nego što je bio prije. Ja mislim da je trenutno najopasniji", komentirala je Lucija. Viktor joj je rekao da se ona usredotočila na ulogu vođe, ali da treba i paziti da svoje kuhanje.

"Ne da mi treba imunitet nego jako mi treba imunitet da poremetim drugima planove", zaključila je Lucija.