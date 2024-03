TOP 5 trenutaka 'Hell's Kitchena': Tomislav otišao u suzama, a Domagoj postao vođa plavih

Domagoj je prvi nominirani, a Gretić komentirao logiku plavog tima Plavi tim izgubio je u izazovu i odlučio je nominirati Chiaru i Domagoja. "Ne razumijem logiku", istaknuo je Tom Gretić. "Eto, opet plavi tim nema logike u nominacijama", komentirao je vođa Marko. Nije znao objasniti Gretiću zašto su tako odlučili, a on je pitao nominirane slažu li se ovime. Oboje su rekli da se slažu. Domagoj je otkrio da je nominirao Marka, a Chiara da je Luciju, no da smatra da je trebala Marka. "Hladno predjelo je imalo nedostatke okusa, a toplo predjelo je zapravo imalo tehničke probleme. Mislim da tehnički problemi imaju veću težinu nego okusi. I zato sam promijenila svoj glas iz Lucije u Marka jer mislim da je nekuhana riža veći problem nego malo čilija", objasnila je Chiara.

Chiara i Domagoj, Hell's Kitchen Hrvatska

Gretića je iznenadilo što su nominirali Marka, a vođa plavog tima je otkrio da je dobio dvije nominacije. "Koliko puta si imala pregaču?", pitao je Gretić Chiaru. Ona je odgovorila da nijedanput. "Chiara je imala stresnih nekoliko posljednjih dana, a ti si se već naučio", rekao je Gretić i dao pregaču Domagoju. "Nekako sam stvarno imao osjećaj da ću ja dobiti tu pregaču jer sam bio zaslužniji u ovom servisu za neke te greške, Marko i ja, ali pošto sam ja ispred chefa Gretića, nekako sam očekivao da meni ide", komentirao je Domagoj. "Ne shvaćam", ponavljala je Lucija dok je plavi tim išao prema kući. "Opet Luciji nije jasno to, što, kako. Lako je reći: 'Ti i ti' i boli me briga. To je najlakše. A malo razmišljati, to se nikome ne da", rekao je Domagoj.

Tomislav odabran kao najslabija karika nakon što se sam predložio Plavi tim je pobijedio u memory izazovu, a onda su morali odabrati tko od kandidata neće kuhati jer ih je više od kandidata u crvenom timu. Tom Gretić im je rekao da odaberu najslabiju kariku u timu. Tomislav se javio i olakšao im odluku. "Javio sam se, bit ću vani to je to. Oni se pitaju zašto?! Zato što blejite kao telad jedan u drugog. U toj situaciji je trebao Marko kao lider izaći van ispred nas okrenuti se i reći: 'Ti van!' I gotova priča", objasnio je Tomislav svoj potez.

Plavi tim, Hell's Kitchen Hrvatska

Lucija je komentirala njegovu odluku. "Tomo se nigdje ne gura pa tako ne može ni posrnuti", istaknula je. Gretić je objasnio Tomislavu da može davati savjete članovima svog tima dok pripremaju jela. "Ići ću u krug i nabijat ću im na nos sve i svašta. Svašta ću im govoriti, kao da je chef Gretić s njima, tako ću se ponašati. Naravno, neću galamiti, sve ću kroz neku zafrkanciju to raditi. Mislim da će biti fora", ispričao je Tomislav što planira.

Zbog Maurove pogreške s mesom cijeli plavi tim izbačen iz kuhinje Tom Gretić došao je do plavog tima, odnosno Maura i pokazao mu da nije dobro ispekao meso te da je iznutra hladno, odnosno sirovo. "Kako možeš to napraviti nakon tri sjajne narudžbe? Za*beš četvrtu! Kako je to moguće?", ljutiti Gretić upitao je Maura. "Blizu smo kraja, tri stola smo odlično izbacili, pohvaljene su mu srne. I jednostavno vidiš da si pri kraju i čupaš da dođeš do tamo... i dogodi ti se flop", komentirala je Chiara.

Mauro, Hell's Kitchen Hrvatska

Nakon što ih je sve potjerao, Gretić zadužio je Maura da očisti cijelu kuhinju. "Gasi sve, ajmo! Ti Mauro ostani ovdje i očisti cijelu kuhinju, odmah! Sam!", naredio je glavni chef. "Stvarno sam dosta ljut sam na sebe zbog toga! Došlo mi je da tučem glavom o zid u tom trenutku", rekao je Mauro.

Marjana u suzama napustila kuhinju Chef Gretić je nadzirao crveni tim i Marjaninu pripremu čokoladnog deserta. Marjana je u pripremi shvatila da je prepekla desert, ali je pokušala ispeći novi. Međutim, nije bila sigurna u to može li poslužiti takav desert. "Nekako je Marjana opet bila brza na jeziku pa je išla odmah to govoriti chefu jer mi smo bili zamijesili odmah tu jednu turu da se peče i bila je već u pećnici dok je ona to išla govoriti chefu, tako da mislim da nije to trebala ići raditi", komentirao je Vehid.

Marjana, Hell's Kitchen Hrvatska

Nakon što ju je Gretić istjerao, Marjanu su svladale emocije. Od ljutnje dolazi do vikanja, od vikanja dolazi do eskalacije, od eskalacije dolazi do nekontrole. To me vraća u neke davno zakopane stvari koje su se meni tu otkopale. Jednostavno ja tu uz svu ljubav, svu želju, i sve što mi je lijepo i ekipa koja je super, ali meni se jednostavno ne daje duša i srce. To malo dođe i malo prođe. Ali sam sebi rekla, neću tu kuhati ako ne moram", ispričala je Marjana.

Tomislav otišao kući, Domagoj postao vođa plavog tima Tom Gretić pitao je Luciju koga je plavi tim nominirao, a ona je otkrila da su odabrali Maura i Tomislava. "Znači, Mauro ako ispadne, mislim da neću doći sebi sljedećih 10 dana jer čovjek to nije zaslužio. Dogodi se svakome greška, ali on je definitivno osoba koja ne bi trebala izaći", komentirala je Lucija. Gretić je pitao Tomislava zašto je nominiran, a on je objasnio da su razlog greške na toplom predjelu jer on i Nikola nisu dobro komunicirali. "Zato smo i potjerani i to je to", istaknuo je. Dodao je kako je on uspio uhvatiti neke stvari, ali da Nikola ništa nije uspio. Gretić je potom upitao Maura zašto je on nominiran. "Zato što je na meni završio servis", odgovorio je. Gretić ga je pitao zna li peći meso. "Da, chefe", rekao je Mauro. "Kad, samo prve dvije porcije? Kako ti se može dogoditi?", pitao je Gretić. "Ne znam, chefe, stvarno", odgovorio je Mauro.

Tomislav i Mauro, Hell's Kitchen Hrvatska

Tomislav je otkrio što je sve pripremao od jela i Gretić je pozvao naprijed Nikolu. Gretić je pitao Tomislava je li takav bio odgovor i on je potvrdio. "Mislim da se Tomo malo zanio i krivo izrazio. Sad ne znam je li to s nekom namjerom ili nešto treće, ali sad naglašavati grijanje juhe kao neki posao i zadaću i tome davati na značaju, meni to nema smisla", komentirao je Nikola. "Ti si planirao sva tri jela raditi sam", rekao je Gretić Tomislavu. Nikola se nije slagao s njegovim riječima i otkrio je: "Mi smo imali jedan dogovor i on ga je krivo iznio je chefu pa je meni malo to ispalo glupo. Ja se ne bih izrazio na taj način". Nakon toga je Gretić pozvao naprijed vođu plavog tima - Marka. Pitao ga je da li je znao za ovu podjelu posla, a on je odgovorio da je tek kasnije doznao. "Znači, ti s nikime nisi podijelio tu ideju, samo s Nikolom?", pitao je Gretić Tomislava. On je potvrdio. Gretić je poslao natrag Marka i Nikolu. Poslao je i Maura natrag te su ostali Domagoj i Tomislav ispred njega. Gretić pitao je Domagoja ima li kakvog utjecaja na servis. "Pokušao sam koliko sam mogao", odgovorio je. "Ako mi još netko kaže: 'Pokušao sam'. Što znači pokušati? Ništa. Napravi, nemoj pokušati", komentirao je Gretić.

Tomislav i Domagoj, Hell's Kitchen Hrvatska

Potom je iznenadio odlukom. "Domagoj, ti si novi vođa tima. Marko, ti više nisi", rekao je Gretić. Tomislavu je naredio da skine kuharsku bluzu i napusti 'Hell's Kitchen Hrvatska'. "Grozan trenutak. Ne znam što reći. Čak sam priželjkivao da idem kući. Glavu gore i to je to", rekao je Tomislav kroz suze.

