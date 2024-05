Tužna lica i dirljive riječi u crvenom timu: 'Skoro svi su mi govorili da nisam dovoljno dobar'

"On je rekao svoje i mi drugi nemamo što reći", komentirala je Milena. Anel je istaknuo da ima svoje ja i da se ne može sve prebacivati na njega. "Drugi ne gledaju svoje greške. Toga mi je dosta u mom životu", požalio se.

"Shvatio sam u tom trenu da to tako neće moći, da ja to neću moći", rekao je Dominik. Ispričao je kolegama da je navikao bježati od problema. "Nije prošlo neko vrijeme od stvari koje su se dogodile u mom životu. Ne kuham baš nešto u zadnje vrijeme", rekao im je.

Viktor je rekao Anelu da ga je okrivio da ga je izgurao iz kuhinje, a on je to negirao. Dominik je rekao kolegama da nije dobro i zamolio ih da ne viču. Priznao je da bi želio otići iz 'Hell's Kitchena' .

Dominik je došao do Anela i pozvao ga da se vrati natrag u kuću. "Anel je jednostavno čovjek koji se ne može pomiriti sa svojom krivicom i tako jednostavno rješava svoje probleme", komentirao je Dominik.

Priznao je kroz što je prolazi kroz život. "Meni su skoro svi u mom životu govorili: 'Nisi dovoljno dobar. Ne zaslužuješ to'. Još i danas mislim da nisam dovoljno dobar za neke stvari i trebat će proći još puno vremena da sebi dokažem da sam nešto postigao u životu", rekao je. Dirnuo je svoje kolege svojim riječima.

Istaknuo je da on zaslužuje ispadanje i da bi se osjećao loše da netko drugi izađe iz showa, a ne on. "Divan dečko pun emocija u sebi. Strastveni kuhar i možda već osjeti da je tu pokazao svoje i da nema više to zadovoljstvo koje je imao od početka", komentirao je Viktor. Rekao je da je Dominik dobar čovjek i da bi osjećao krivnju da ode iz showa.

