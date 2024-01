Vehid iz 'Hell's Kitchena' živi kuhinju, a ima svoj brend noževa: 'Vodio sam tim s više od 30 ljudi'

Jedan od onih koji izazove obožava je i 24- godišnji natjecatelj Vehid Šaldić . Dolazi iz Gradačca pokraj Tuzle, no karijeru je počeo graditi u Hrvatskoj. Od samih početaka u jednom pulskom hotelu, gdje je radio kao pomoćni kuhar, preko pozicije sous chefa i šefa kuhinje u hotelima na obali, pa sve do angažmana privatnog kuhara i consultinga, ovaj mladić ističe kako uvijek u životu traži napredak i poziciju više.

Iza njega je već i pozicija korporativnog chefa, a on objašnjava: ''Vodio sam tim s više od 30 ljudi u više kuhinja, to me ispunjavalo''.

U svom poslu najviše voli zadovoljstvo i sreću gostiju, opuštenu atmosferu na radnom mjestu, uživanje u radu te okruženost ljudima koji dijele istu ljubav prema kuhanju.

Za sebe kaže da je pozitivan i uvijek nasmijan. Kod kolega najviše cijeni odgovornost, odanost i smirenost, a iz takta ga može izbaciti ulizivanje, bahatost i izbjegavanje posla.

Vehid ističe kako je natjecateljskog duha te smatra da poprilično dobro kuha s obzirom na svoje godine jer se trudi svakodnevno učiti i napredovati kroz brojne edukacije i čitanje stručne literature.

Kulinarska nadmetanja nisu mu strana, već je bio na brojnim domaćim i međunarodnim kulinarskim natjecanjima, a jedan od najvećih uspjeha je onaj na 'Biseru mora', najvećem kulinarskom natjecanju u ovom dijelu Mediterana i Europe, koji okuplja vrhunske stručnjake iz cijelog svijeta.