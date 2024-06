Vehid se oglasio o Viktorovoj pobjedi: 'Moja pobjeda je što crveni ostaju zajedno'

"Posebno mjesto u mom srcu imaju ljudi iz mog crvenog tima, a još više ljudi koji su bili uključeni u borbu samnom protiv nemilosrdnog Francuza i male "vojske dobrih kuhara plavog tima. Hvala puno na svim dobrim riječima i velikoj podršci i navijanju i svim savjetima i bodrenju od samog početka do kraja. Obećao sam vam da će netko iz crvenog time biti u finalu, ali nisam ispunio obećanje da će crveni odnijeti pobjedu. No, svi zajedno smo imali jedan predivni napredak i naša pobjeda je to što ostajemo zajedno i nakon snimanja i svega. Za napredak crvenog tima od samog početka i svega definitivno da je bio plavi tim koji je bio stvarno jak i dostojan protivnik koji nam nije dao da se opustimo niti sekunde. Čim nama padne koncentracija oni preuzimaju vodstvo što nama nije odgovaralo tako da smo se trudili vratiti nazad. Hvala vam od srca dobri ljudi. Hell's Kitchen crveniiii", zaključio je.

