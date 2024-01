Vehid se zabrinuo, a onda i iznenadio Gretićevim komentarom: 'Nije me strah probati'

Dragomir Matijević (38) iz Petrinje i Vehid Šaldić (24) iz Gradačca donijeli su svoja jela pred glavnog chefa Toma Gretića . "Pokušavam u glavi naći razlog zašto bi netko stavio vrganje i ribu i još kesten na sve to i pljuska preko svega - šafran", komentirao je Tom.

"Ja inače volim jako komplicirane stvari, nešto što se ne može uskladiti po okusima. Želim pokazati da se sve to može", rekao je Vehid. "Nije me strah probati. Nemoj to misliti. Tražim razlog zašto bih. Pričekaj malo", rekao je Gretić.

"Meni je u glavi samo bilo, ili sam skroz gore ili sam skroz dolje", otkrio je Vehid.

Gretić je zatim probao Dragomirovo jelo. "Nisam danas baš bio kreativan. Išao sam na sigurnjaka", priznao je on. "Ovo nije sigurnjak. Ovo je arhaično, staro", rekao je Gretić. "Za 80. godinu dobro", komentirao je Dragomir. "Je, ali ne za dobre restorane", istaknuo je Gretić. Rekao je Dragomiru da se vrati na mjesto, a Vehidu da čeka ispred njega.