Vehid u suzama nakon svađe s Anelom: 'Ne da mi se'

Dominik je pitao Anela zna li da će postati vođa. "Ako će on u ijednom trenutku postati možda neki vođa, ja ću se onda definitivno maknuti sa strane jer ja ne želim biti u takvom timu", rekao je Vehid.

"Anel kao vođa, bože sačuvaj. Meni jedno od najneugodnijih iskustava osobe koja radi više od 10, 12, 15 godina ovaj posao. Nikad u životu nisam vidjela da je vođi više da se on pokaže i dokaže glasnoćom, a uopće ne shvaća da treba biti vođa na taj način da tim izađe kao tim", komentirala je Milena.

Anel je rekao da neće, a onda viknuo kolegama da si ne mogu ovakve stvari dopustiti. Istaknuo je da im govori da razgovaraju i da ne žele te da onda podbace.

Vehid mu je odgovorio: "Čekaj, stani. Kako ti očekuješ da komuniciramo? Ja jedno pitam, a stari moj, ti ideš nešto sasvim deseto. Neću da me netko opominje više zbog takvih gluposti. Ovo je zadnji put da chef dođe do mene i zeza me jer je netko dignuo ton bezveze, zato što ne znate što pričate. Ne da mi se, razumiješ".