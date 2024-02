Vehid za RTL.hr o uspješnoj karijeri i ciljevima: 'Volio bih to dignuti na puno veći nivo'

Vehid Šaldić imao je dobar početak u 'Hell's Kitchen Hrvatska' nakon što je pripremio autorsko jelo koje se svidjelo Tomu Gretiću, iako je prvo bio sumnjičav kako će sve to ispasti. 24-godišnji natjecatelj istaknuo je tada da voli kombinirati nespojive komponente, a za RTL.hr otkrio je zašto se prijavio u show i kako su izgledali njegovi kuharski počeci.

Zašto si se prijavio u 'Hell's Kitchen Hrvatska'?

U ovaj show sam se prijavio najviše zbog toga što mi budi žar u ovom poslu, ispitujem sam svoje znanje, stječem nova znanja. Volim stvarno natjecanja, volim taj neki pritisak u kuhinji, volim sve to što neki ljudi izbjegavaju.

Kako stresne situacije djeluju na tebe?

Stres je nešto definitivno što me gura naprijed i što mi ne da da se vratim natrag. Tjera me da napredujem sam sa sobom u svakom pogledu. Mislim da se jako dobro nosim sa stresom u kuhinji. Iako je to jako stresan posao, stvarno volim taj posao i uživam u tome tako da stvarno mi ništa nije problem što se kuhanja tiče.

Kako su izgledali tvoji kuharski počeci?

Moj početak je bio u jednom malom botique hotelu u Puli gdje sam krenuo kao pomoćni kuhar nako završetka prvog razreda srednje škole i tako je sve i počelo. Uvijek sam tražio neke nove izazove. Uvijek sam gledao kad sam imao vremena promijeniti restoran. Uvijek sam gledao da napredujem u nekom pogledu. Uvijek sam tražio sljedeći kvalitetniji restoran, da je skroz drugačiji od onog u kojem sam radio. Volim jako čitati stručnu literaturu, volim pričati o tome i u slobodno vrijeme i u poslovno vrijeme i stvarno volim napredovati. Radio sam na stvarno jako puno pozicija.

Što je još Vehid otkrio u intervjuu, pogledajte u videu.

Show 'Hell's Kitchen Hrvatska' gledajte na RTL-u i platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'HELL'S KITCHEN HRVATSKA':