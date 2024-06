Vehid za RTL.hr otkrio kome i što zamjera iz 'Hell's Kitchena': 'Jako tvrdoglava osoba...'

Vehid iz 'Hell's Kitchen Hrvatska' je za RTL.hr priznao kako su mu favoriti bili Dominik i Domagoj, a otkrio je i razloge zbog kojih tako misli.

''Što se tiče kvaliteta Dominika, ima svoj jedan jako poseban i lijep stil kuhanja, razmišlja o svemu, ljudi u kuhinji su mu jako bitni – bitan mu je taj cijeli tim i da se svi ljudi u timu dobro osjećaju. Također, bitno mu je da svaki tanjur izađe jako dobro i da su gosti zadovoljni. Što se tiče Domagoja, poprilično je sličan tome, no on je nekako više na drugu stranu, više na tu poslovnu, za organizirati neke stvari i isprobavati neke nove stvari, za predstaviti ljudima nešto što do sad nisu probali, za neke potpuno drugačije koncepte. To je više njegov stil'', objasnio je Vehid, a otkrio je i koji su to detalji prevagnuli za Viktorovu pobjedu.

''Mislim da su detalji na glavnom jelu presudili. Naša je srna posrnula malo – nije bila dovoljno začinjena. Mislim da je to mali detalj koji je, po meni, presudio. Ovo ostalo mislim da je izašlo poprilično dobro i brzo'', priznao je.