Vehidu je pobjeda izmakla za dlaku, a za RTL.hr otkriva: 'Nije bilo stresno, dobio sam samo devet sijedih'

Uopće mi nije bilo stresno, dobio sam samo devet sijedih – koliko sam mogao prebrojati za sad. Malo mi se mijenja boja kose, no dobro.

Posljednji je izazov bio na takvoj razini gdje smo se mi trebali pokazati u svakom smislu, od neke kompletne cijele priče. Od namirnica i njihove pripreme, serviranju i organizaciji do serviranja tanjura vani, paziti da su svi tanjuri isti – kako prvi tako zadnji. Tako da mislim da je izazov bio poprilično težak, no dostojan finala.

Mislim da mi se još nekako nisu slegli dojmovi do kraja, tako da još adrenalin radi svoje. Osjećam se jako dobro – biti u samom finalu za mene znači jako puno jer sam jako puno prošao u tri mjeseca tako da je za mene ulazak u finale pobjeda.

Vehid je došao do samog finala 'Hell's Kitchen Hrvatska' , no pobjedu ipak nije odnio. Za RTL.hr je otkrio kako se osjećao na posljednjem izazovu, što je naučio iz showa i gdje se vidi za pet godina.

Je li ti žao što nisi pobijedio?

Nije mi ni najmanje žao što sam dobio drugo mjesto jer izgubiti od nekoga kao što je Viktor. Ne želim to uopće smatrati izgubljenom stvari, nego je to neka moja posebna pobjeda.

Smatraš li da je Viktor zasluženo pobijedio?

Definitivno mislim da je Viktor zasluženo pobijedio jer je kod njega iskustvo, ipak, nekako prevladalo.

Tko je bio tvoj favorit za pobjedu?

Od samog početka moj favorit je bio Dominik. Od kad je on ispao, moj drugi favorit je bio Domagoj.

Svi kandidati su tebe vidjeli kao pobjednika, što misliš o tome?

Ja sam bio favorit većini – meni to znači samo jedno, da sam potvrdio ono svoje da sam ipak ja taj neki pobjednik, iako su detalji presudili u cijelom tom servisu i cijelom tom danu. Mislim da sam nekako od početka bio netko tko je u kući najdulje bio na tronu što se tiče vođenja tima i uvijek sam bio tu spreman pomoći nekome, bilo to osoba iz crvenog ili plavog tima. To nije bilo bitno od samog početka.

