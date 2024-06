Viktor je prvi polufinalist 'Hell's Kitchena', chef Gretić pohvalio sve kandidate: 'Iskreno, ostajem bez riječi, ovo je prekrasno!'

Lucija je, pak, bila spremna referirati se na svađu koju je Anel uzrokovao nakon servisa pa mu je rekla: Mene je apsolutno zasmetalo što si moje i Vehidovo ime uzeo u usta kad se nisi slagao s nečim. To nije prvi put da se tako nešto događa, to se događa ponovno i ponovno. Molim te da promisliš malo o svojim riječima jer nisi uvijek u pravu."

Dobre sam volje i energije. Prošli servis uspješno što mi je dalo energije za dogurati do kraja", rekao je.

Radio sam to nekad davno pa znam otprilike korake, ali bit će mi izazovno," rekao je Francuz Viktor, koji je jedini prepoznao o kojem se jelu radi te ujedno zaključio: Mislim da sam i u prednosti i u opasnosti."

Mislim da će biti poprilično teško jer sitnice mogu prouzročiti velike probleme, ali dat ćemo sve od sebe", optimističan je bio Vehid.

Kandidati su prionuli na posao, računajući da moraju biti brzi i precizni kako bi sve dovršili na vrijeme, a chef im je odlučio pomoći savjetom oko motanja mesa u list kelja i lisnato tijesto.

Svi su otprilike u isto vrijeme stavili svoje pithiviere u pećnicu, osim Viktora koji je kasnio i zadnji dodao svoje jelo u pećnicu, podigao temperaturu te pećnicu naknadno otvarao kako bi jelo još jednom premazao.

Kandidatima, kojima su se jela već neko vrijeme pekla, ovo se nije svidjelo pa su komentirali: Ako je dogovor pet ljudi u kuhinji, onda ćeš se i ti peti toga pridržavati, nema onda 'još bi malo namazao, još bi malo dignuo temperaturu jer sam zakasnio'". Lucija je dodala: To me stvarno nanerviralo, Viktor otvara pećnicu i reže - kakvo otvaranje pećnice, zna se da se to ne radi."

Sous chefovi su također zabrinuto komentirali hoće li im uspjeti jela.

Ipak, sve jela lijepo su izgledala kad su ih kandidati izvadili iz pećnice.

Kad otvorimo tu Pandorinu kutiju na tanjuru, onda ćemo vidjeti", komentirao je Mauro.

Slijedilo je kušanje i Vehid se prvi javio. Iako mu je chef rekao da je jelo okusom dobro i moćno, Vehidu je golub bio malo prepečen, što je on povezao s Viktorovim podizanjem temperature u pećnici.