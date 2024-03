Viktor nije donio tanjur na vrijeme, a onda mu se zapalila krpa: 'Neka to bude njemu na dušu'

Viktor nije uspio složiti jelo na vrijeme i staviti tanjur na vrijeme kao ostali članovi njegovog plavog tima. "Viktore, što je bilo?", pitao ga je Tom Gretić.

"Bio sam u svom filmu dok sam slagao tanjur i nisam čuo odbrojavanje do kraja", odgovorio je on. "Ako je to taj jedan bod koji će nas koštati, neka to bude njemu na dušu", istaknula je Lucija.