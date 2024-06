Viktor podijelio atmosferu s novog posla: Promijenio poslodavca, ali i frizuru!

"Počeo sam kuhati u ugostiteljskoj školi u Francuskoj s 15 godina. Nakon toga sam počeo raditi u Parizu, u jednom restoranu s Michelinovom zvjezdicom kao šegrt godinu dana. Nakon toga mi je došla želja za putovanjem pa sam otišao u London u kojem sam radio i uživao. Nakon toga sam se vratio u Francusku i radio s jednim poznatim chefom. Sve smo radili sami i to mi je bila škola. Mana mi je što kao chef nikada nisam ciljao na karijeru, možda mi je to mana, ali malo sam uživao i kuhao u isto vrijeme. Nakon toga mi je bila želja ići još dalje pa sam otišao u Brazil tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva 2014. godine, išao sam bodriti Vatrene i onda sam nakon toga ostao dvije godine. Radio sam u francuskom restoranu u Rio de Janeiru. To je bilo fantastično, puno dragih ljudi i fenomenalno iskustvo", otkrio je tada.

