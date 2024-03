Viktor uzrujao Maura, dva puta ga upozorio zbog janjetine: 'Ne, ne, ne, ne, ne. Ne to raditi'

Sous chef Ivan Vrbanec došao je do Viktora i pitao ga snalazi li se s janjetinom, a on je odgovorio potvrdno. "Ne, ne, ne, ne, ne", vidio je Mauro što Viktor radi i dojurio do njega. On mu je objasnio da malo miče žilice s janjećih rebara.

"Ne to raditi", istaknuo je Mauro. Marko i Domagoj pitali su ga vođu plavog tima što se događa. "Što je bilo, Mauro? Masnoću skida?", pitao je Domagoj. Mauro je potvrdio.