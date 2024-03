Viktor za RTL.hr o odnosu s kandidatima: 'Potrebno je vremena da se uklopim'

Sam sam se prijavio, ali nisam sam saznao. Prijatelj mi je javio da je Hell's Kitchen stigao u Hrvatsku. Rekao mi je da bi bilo fora da budem u showu. On me je nagovorio. Uvijek kada dođeš negdje novi, a ekipe su već uhodane, potrebno je malo vremena da se uklopiš. Međutim, kad sam došao, već sam se nakon dan, dva uklopio. Kada s nekim radiš zajedno, a pogotovo kada s nekim kuhaš, vrlo se lako uklopiti. Pogotovo je lako povezati se s nekim kroz kuhanje. U potpunosti mi je svejedno u kojem sam timu jer smatram da chef ne gleda crvene i plave, nego tko zna kuhati.

Kako to da si se prijavio na Hell's Kitchen Hrvatska?

Strahuješ li od chefa Toma Gretića?

Ne strahujem od autoriteta chefa jer sam itekako navikao na stroge chefove. Jako mi je drago da ću upoznati i raditi s chefom Gretićem.

Kako je išlo tvoje kulinarsko obrazovanje?

Počeo sam kuhati u ugostiteljskoj školi u Francuskoj s 15 godina. Nakon toga sam počeo raditi u Parizu, u jednom restoranu s Michelinovom zvjezdicom kao šegrt godinu dana. Nakon toga mi je došla želja za putovanjem pa sam otišao u London u kojem sam radio i uživao. Nakon toga sam se vratio u Francusku i radio s jednim poznatim chefom. Sve smo radili sami i to mi je bila škola. Mana mi je što kao chef nikada nisam ciljao na karijeru, možda mi je to mana, ali malo sam uživao i kuhao u isto vrijeme. Nakon toga mi je bila želja ići još dalje pa sam otišao u Brazil tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva 2014. godine, išao sam bodriti Vatrene i onda sam nakon toga ostao dvije godine. Radio sam u francuskom restoranu u Rio de Janeiru. To je bilo fantastično, puno dragih ljudi i fenomenalno iskustvo.

