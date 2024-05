Viktora razljutio Anel: 'To je čovjek koji misli da sve zna'

Viktor je ispričao Mileni i Chiari da je prije servisa pitao Anela ima li narezane krastavce na brunoise za pastrvu. "Pogleda me i kaže: 'Koji krastavci?'", rekao je. Istaknuo je da je Anelu trebalo objasniti cijeli menu u pripremi.

"Znači, ne trude se ni zapamtiti? Jer kad dođe situacija kažu: 'Veho, što ću sad?'", pitao je Domagoj. Lucija je komentirala da su zato imali dobre servise, a sad im je problem jer ne mogu samostalno napraviti pripremu.

Milena je istaknula da su ljuti na Anela, a on ne zna doći do njih i ispričati se za svoje pogreške. "Reći će: 'Vi ste svi krivi, ja jedini nisam'. To je najveća stvar koja sve muči", ispričala je.